AtaSigorta увеличила в 2018г страховые премии на 63,5%, выплаты – в 2 раза

Страховые премии компании «AtaSigorta» в 2018 году составили 22,4 млн манатов, что на 63,5% больше чем по итогам 2017 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в СК.
«По итогам 2018 года страховые премии компании составили 22,4 млн манатов. Это на 8,7 млн манатов или на 63,5% больше, чем в 2017 году», - отметили в СК.
В СК сообщили, что выплаты компании в прошлом году составили 10,6 млн манатов, что в 2,12 раза больше, чем в 2017 году.
Кроме того, рост сборов привел к увеличению страховых резервов компаний.
«Компания, активы которой составляют около 30 млн манатов, в течение прошлого года увеличила уставный капитал на 17,7% - до 14,6 млн манатов. Страховые резервы увеличились до 17,8 млн манатов (на 67,5% - ИФ)», - отметили в AtaSigorta.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 30 видам страхования.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»