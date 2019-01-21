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Финансы 21.01.2019 13:23

AtaSigorta увеличила в 2018г страховые премии на 63,5%, выплаты – в 2 раза

Страховые премии компании «AtaSigorta» в 2018 году составили 22,4 млн манатов, что на 63,5% больше чем по итогам 2017 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

«По итогам 2018 года страховые премии компании составили 22,4 млн манатов. Это на 8,7 млн манатов или на 63,5% больше, чем в 2017 году», - отметили в СК.

В СК сообщили, что выплаты компании в прошлом году составили 10,6 млн манатов, что в 2,12 раза больше, чем в 2017 году.

Кроме того, рост сборов привел к увеличению страховых резервов компаний.

«Компания, активы которой составляют около 30 млн манатов, в течение прошлого года увеличила уставный капитал на 17,7% - до 14,6 млн манатов. Страховые резервы увеличились до 17,8 млн манатов (на 67,5% - ИФ)», - отметили в AtaSigorta.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 30 видам страхования.

А.Мамедов

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Тэги: ATASIGORTA, СБОРЫ, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]