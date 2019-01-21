Темпы роста рождаемости в Китае замедлились в 2018 году

Темпы роста рождаемости в Китае в 2018 году замедлились, и эксперты опасаются, что старение населения усилит давление на экономику страны, рост которой и без того ослабляется.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в 2018 году в Китае было рождено 15,23 млн человек - на 2 млн меньше, чем годом ранее. Число умерших составило 9,93 млн человек, смертность сократилась до 3,81 на 1 тыс. человек против 5,32 годом ранее.

Таким образом, население КНР в минувшем году увеличилось на 5,3 млн человек - до 1,395 млрд человек, благодаря чему Китай сохранил за собой титул самой крупной страны мира по численности населения. Темпы роста населения в 2018 году, однако, стали вторыми из самых слабых с момента основания КНР, более низкий показатель был зафиксирован лишь в период голода в стране в 1960 году, пишет Channel NewsAsia.

Правительство КНР смягчило ограничения для рождаемости в 2016 году, отказавшись от политики "одна семья - один ребенок", и разрешило семьям иметь двух детей. Эксперты полагают, что в 2020 году китайские власти могут отменить все ограничения для рождаемости.

Изменение политики, однако, не слишком вдохновило китайцев, что, по мнению экономистов, связано как с растущей урбанизацией, так и с увеличением стоимости проживания. Как и во многих других странах мира, уровень рождаемости в сельских районах Китая выше, чем в городах.

"Длившаяся несколько десятилетий социальная и экономическая трансформация создала совершенно новое поколение в Китае, для которого вступление в брак и рождение детей не является столь же важным, как это было в случае их родителей", - отмечает профессор социологии Калифорнийского университета Ван Фэн.

Число граждан трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет - в 2018 году сократилось на 4,7 млн человек по сравнению с 2017 годом, до 897,3 млн человек, отмечают в ГСУ. Этот показатель снижается седьмой год подряд.

"Низкий уровень рождаемости привел к существенному старению населения, - цитирует специалиста по демографии Хэ Яфу. - С одной стороны, семьи становятся меньше, и у пожилых людей становится меньше поддержки, с другой - соотношение престарелых людей и трудоспособных граждан растет, что увеличивает давление на работающее население".

В проекте гражданского кодекса, который власти КНР планируют принять в 2020 году, не содержится упоминаний о каких-либо ограничениях в плане планирования семьи, и это позволило экспертам сделать вывод, что со следующего года ограничения в этой сфере будут полностью отменены.

Экономика Китая выросла в 2018 году самыми медленными темпами почти за три десятилетия - на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ГСУ. Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.