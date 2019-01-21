Главы МИД стран ЕС выразили приверженность борьбе с дезинформацией, заявила Могерини

Министры иностранных дел государств ЕС в понедельник выразили готовность "на полной скорости" работать над имплементацией плана по борьбе с дезинформацией, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Много внимания (на заседании глав МИД стран ЕС - ИФ) было посвящено необходимости рассмотреть все виды дезинформации, той, которая распространяется внутри и приходит извне Европейского союза в разных формах. Мы приняли решение двигаться вперед вместе на полной скорости и с полной решимостью и имплементировать имеющийся у нас план действий", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Ф.Могерини отметила, что для реализации плана действий по борьбе с дезинформацией необходим вклад и решимость со стороны стран-членов ЕС.
"Мы с министрами иностранных дел обсуждали их часть работы, и пути, благодаря которым нам удастся улучшить нашу работу", - добавила она.
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