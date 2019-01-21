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Дальнее зарубежье 21.01.2019 20:15

Помпео призвал союзников лишить лицензии иранскую авиакомпанию Mahan Air, как это сделала Германия

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал решение ФРГ аннулировать лицензию иранской авиакомпании Mahan Air на посадку в аэропортах Германии и призвал других союзников США последовать этому примеру.

"Мы призываем всех наших союзников последовать этому примеру", - заявил М.Помпео в понедельник в своем Твиттере.

"Авиакомпания Mahan Air перевозит оружие и боевиков на Ближнем Востоке, поддерживая деструктивные амбиции иранского режима в регионе", - подчеркнул госсекретарь.

"Мы приветствует решение Германии лишить иранскую авиакомпанию лицензии на посадки", - отметил М.Помпео.

Ранее в понедельник источник в МИД ФРГ пояснил решение Берлина соображениями безопасности, а также подозрением в том, что Mahar Air сотрудничает с иранским Корпусом стражей исламской революции, а ее самолеты используются для шпионажа и терроризма.

Mahan Air - вторая по величине авиакомпания Ирана после Iran Air. Она осуществляла четыре рейса в неделю в Дюссельдорф и Мюнхен.

Авиакомпания находится в санкционном списке США с 2011 года.

Европейский союз в начале января ввел санкции против силовых структур Ирана и двух их руководителей, подозреваемых в причастности к серии убийств и запланированных нападений на иранских оппозиционеров в Нидерландах, Дании и Франции. Штрафных мер против иранских компаний, однако, принято не было.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что в случае с Mahan Air речь идет не о санкциях против Ирана, а о конкретной мере против конкретной компании, сообщает Deutsche Welle.

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Тэги: США, ФРГ, ИРАН, АВИАКОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]