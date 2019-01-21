Число погибших в результате пожара на двух судах в Черном море увеличилось до трех человек - Росморречфлот

Три человека погибли в понедельник в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Черном море, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.
"В настоящий момент в ходе спасательной операции из воды тела трех погибших. Спасены восемь человек", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Пожар произошел в понедельник днем на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествие расположено в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах.
На борту судов находились 31 человек - граждан Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»