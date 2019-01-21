Азербайджан намерен активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Швейцарию для участия в годовом заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает сайт главы государства.

В рамках визита И.Алиев провел встречу с президентом ВЭФ Борге Бренде.

«В ходе встречи впервые был заложен фундамент для сотрудничества между правительством Азербайджана и Центром четвертой индустриальнойреволюции ВЭФ. С этой целью И.Алиев и Б. Бренде обменялись соглашением о сотрудничестве. Глава Азербайджана отметил, что этот документ отражает дух партнерства и демонстрирует желание продолжить взаимные усилия», - отмечается в сообщении.

И.Алиев также подчеркнул, что Азербайджан будет активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции и «в этом важном проекте станет хорошим партнером».

Б.Бренде, в свою очередь, выразил удовлетворение сотрудничеством между ВЭФ и Азербайджаном и ролью страны в регионе. Он также отметил важную роль Азербайджана в экономическом сотрудничестве с соседними странами и странами региона.

И.Алиев на полях ВЭФ также дал интервью российскому телеканалу «Россия 1» и китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Н.Аббасова