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Внешняя политика 21.01.2019 22:00

Азербайджан намерен активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Швейцарию для участия в годовом заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает сайт главы государства.

В рамках визита И.Алиев провел встречу с президентом ВЭФ Борге Бренде.

«В ходе встречи впервые был заложен фундамент для сотрудничества между правительством Азербайджана и Центром четвертой индустриальнойреволюции ВЭФ. С этой целью И.Алиев и Б. Бренде обменялись соглашением о сотрудничестве. Глава Азербайджана отметил, что этот документ отражает дух партнерства и демонстрирует желание продолжить взаимные усилия», - отмечается в сообщении.

И.Алиев также подчеркнул, что Азербайджан будет активно участвовать в реализации целей четвертой индустриальной революции и «в этом важном проекте станет хорошим партнером».

Б.Бренде, в свою очередь, выразил удовлетворение сотрудничеством между ВЭФ и Азербайджаном и ролью страны в регионе. Он также отметил важную роль Азербайджана в экономическом сотрудничестве с соседними странами и странами региона.

И.Алиев на полях ВЭФ также дал интервью российскому телеканалу «Россия 1» и китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЭФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]