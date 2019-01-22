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Бизнес и законодательство 22.01.2019 12:56

Госслужба инспекции труда Азербайджана оштрафовала в 2018г нарушителей трудового законодательства на 1,3 млн манатов

Суммарный объем штрафов за нарушение требований трудового законодательства в Азербайджане увеличился в 2018 году в 3 раза и составил 1,3 млн манатов, сообщает отдел общественных связей Министерства труда и социальной защиты населения.

Кроме этого, Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в минувшем году выплату работникам задержанных социальных выплат на сумму 149,667 тыс. манатов (рост на 44,8% по сравнению с 2017 годом).

В 2018 году на 91,3 тыс. увеличилось количество заключенных трудовых соглашений.

«Количество жертв несчастных случаев на производстве уменьшилось на 13%», - отмечает Минтруда.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРУД, ВЫПЛАТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]