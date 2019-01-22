Госслужба инспекции труда Азербайджана оштрафовала в 2018г нарушителей трудового законодательства на 1,3 млн манатов

Суммарный объем штрафов за нарушение требований трудового законодательства в Азербайджане увеличился в 2018 году в 3 раза и составил 1,3 млн манатов, сообщает отдел общественных связей Министерства труда и социальной защиты населения.
Кроме этого, Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в минувшем году выплату работникам задержанных социальных выплат на сумму 149,667 тыс. манатов (рост на 44,8% по сравнению с 2017 годом).
В 2018 году на 91,3 тыс. увеличилось количество заключенных трудовых соглашений.
«Количество жертв несчастных случаев на производстве уменьшилось на 13%», - отмечает Минтруда.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»