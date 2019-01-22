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Дальнее зарубежье 22.01.2019 14:40

Лидеры ФРГ и Франции подписали соглашение об углублении сотрудничества

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник подписали договор, который нацелен на углубление сотрудничества между двумя странами.

Подписание документа лидерами двух стран прошло в германском городе Ахен. Трансляцию вели европейские телеканалы.

Договор "о франко-германском сотрудничестве и интеграции" станет дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году генералом Шарль де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

Новый документ предполагает усиление взаимодействия между ФРГ и Францией в ряде областей, в частности, в экономической, технологической, а также во внешней политике и в сфере безопасности. Кроме того, договор предусматривает "работу по укреплению способности Европы действовать независимо".

Один из пунктов соглашения касается оборонной сферы. Он гласит, что любая агрессия или угроза против одной из двух стран рассматривается как агрессивное действие, направленной против второй страны, которая должна приложить все возможные усилия, чтобы помочь своему партнеру. Французские СМИ напоминают, что такое обязательство и так уже закреплено между странами в рамках устава НАТО.

В Елисейском дворце ранее отметили исключительную важность этого документа. "Это ключевой момент для того, чтобы снова сплотиться и чтобы показать, что франко-германская пара является основой, которая продолжает существовать и которая может прогрессировать и придавать новый импульс", - сообщили в канцелярии французского президента.

Европейские эксперты также считают, что это соглашение представляет особую значимость в рамках нынешней нестабильной обстановки в Европе, связанной, в частности, с выходом Великобритании из ЕС.

"Мы видим кризис в европейской интеграции, связанный с Brexit и ожидаемым усилением позиций националистов на грядущих европейских выборах. В этом контексте подтверждение веры в сотрудничество Франции и Германии представляет символическую ценность", - приводят немецкие СМИ слова политического эксперта Клэр Демесмэй из исследовательского центра Немецкого общества внешней политики.

В свою очередь, политические оппоненты Э.Макрона критикуют его решение подписать данное соглашение, полагая, что оно де-факто свидетельствует о признании Францией ведущей роли ФРГ на европейском пространстве.

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Тэги: ФРГ, ФРАНЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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