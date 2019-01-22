Давление на нацвалюты стран ЕАЭС снизится, если не усилятся санкции в отношении России - ЕАБР

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают снижения девальвационного давления на национальные валюты стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году в условиях прогнозируемого восстановления цен на нефть.

Между тем, аналитики подчеркивают повышенную неопределенность для экономик стран региона, в первую очередь, указывая на возможное усиление санкций в отношении России. Прогноз ЕАБР приведен в опубликованном ежемесячном "Макрообзоре", в котором эксперты банка оценивают ситуацию в странах-членах сообщества.

"В условиях отсутствия дополнительных негативных шоков в 2019 году ожидается снижение давления на национальные валюты стран ЕАБР. Этому будут способствовать прогнозируемое восстановление цен на нефть вследствие ограничения добычи в рамках ОПЕК+, а также вероятное снижение масштабов оттока капитала в связи с замедлением или прекращением роста процентных ставок в развитых странах (прежде всего в США)", - сказано в преамбуле обзора.

Авторы доклада отмечают отсутствие единого тренда инфляционных процессов в странах ЕАЭС. По их прогнозу, в РФ инфляция начнет снижаться с середины 2019 года, войдя в прогнозный коридор в 2020 году. "В остальных странах ЕАБР инфляция ожидается в рамках целевых ориентиров центральных/национальных банков", - считают эксперты.

Между тем, они констатируют, что "неопределенность дальнейших перспектив развития сохраняется повышенной". "Риски для экономик региона в первую очередь связаны с возможным усилением санкций в отношении РФ, замедлением роста глобальной экономики на фоне роста торгового протекционизма и повышенной волатильностью на мировых товарном, валютном и фондовом рынках", - полагают авторы доклада.

По их оценке, "повышенная волатильность обменных курсов стран ЕАБР в 2018 году формировалась на фоне нестабильности цен на энергоносители и усиления геополитических рисков, что сопровождалось значительным оттоком капитала из региона". В этой ситуации для сдерживания инфляции монетарные власти стран ЕАБР приостановили во второй половине 2018 года цикл смягчения денежно-кредитных условий, а центробанки России и Казахстана повысили ключевые ставки.

В докладе также отмечается, что экономики стран ЕАБР по итогам 2018 года завершили фазу восстановительного роста после спада 2015-2016 годов. В связи с этим ЕАБР ожидает замедление экономического роста в регионе. "Завершение фазы восстановления экономик региона, которая сопровождалась ускоренными темпами экономического роста, обусловит замедление роста ВВП в большинстве стран ЕАБР до потенциального уровня в 2019 году", - сказано в публикации.

В ЕАБР также надеются, что для стимулирования экономического роста правительства стран ЕАЭС увеличат инвестиции в инфраструктуру и модернизацию промышленности.