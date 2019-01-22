Президент Молдавии критикует правительство за решение по избирательным участкам за рубежом

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решение правительства об открытии избирательных участков за рубежом носит дискриминационный характер по отношению к гражданам страны, в частности, работающим в России.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, И.Додон заявил об этом во вторник на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, который находится с визитом в Кишиневе.
18 января правительство Молдавии приняло официальное решение об открытии избирательных участков за рубежом. Согласно этому решению, их количество будет увеличено на четверть - со 100 на президентских выборах два года назад до 125 на парламентских выборах 24 февраля 2019 года.
На территории России планируется открыть 11 участков (на выборах президента Молдавии в 2017 году в РФ было открыто восемь участков - ИФ).
Согласно официальным данным, в России работают около 400 тысяч граждан Молдавии - в несколько раз больше, чем в странах Европы и США. При этом в Италии планируется открыть 29 участков, а в США - 12.
"Президент Игорь Додон обратил внимание, что решение правительства Молдавии об открытии избирательных участков за рубежом без учета численности граждан в соответствующих странах носит дискриминационный характер. В то же время, глава государства приветствовал решение о выделении двух мандатов для приднестровского региона. Это можно рассматривать как первый шаг к возможному более широкому представительству Левобережья в органах власти и управления в будущем", - отмечает пресс-служба главы государства.
Ранее пропрезидентская оппозиционная Партия социалистов потребовала увеличить на 200 количество избирательных участков за рубежом - по 100 в Западном и Восточном избирательных округах. По мнению социалистов, правительство подвергает дискриминации граждан Молдавии, работающих в России.
Всего за рубежом создано три округа по выборам в парламент Молдавии - для стран СНГ, России и стран Азии; для стран Западной Европы, а также для стран Северной, Южной Америки и Канады.
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