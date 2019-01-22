Два члена экипажа Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области, выжили, двое погибли - Минобороны РФ

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области - два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

"По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Первый Ту-22М3 совершил первый полёт 20 июня 1977 года, с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Самолёты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.

Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек.

Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла летом 2004 года. Самолет разбился в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Hовгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года.

В катастрофе погибли все члены экипажа: 46-летний командир экипажа, летчик первого класса майор Олег Тяпкин, 27-летний помощник командира корабля капитан Илья Ласков, 40-летний штурман первого класса майор Hиколай Толстов и 26-летний штурман-оператор капитан Александр Иванов.

Hовгородской военной прокуратурой по факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним. Hо в сентябре 2004 года по результатам дорасследования уголовное дело было окончательно прекращено за отсутствием состава преступления. Государственная комиссия пришла к выводу, что катастрофа была вызвана техническими неполадками.