Регистрация за 20 минут – новинка Минналогов для юрлиц

Министерство налогов Азербайджана ускорило процедуру регистрации юридических лиц, говорится в сообщении министерства.
«В результате проведенных реформ стала возможна регистрация юридических лиц посредством всего лишь одной процедуры. С начала 2019 года упразднена необходимость утверждения электронной заявки электронной подписью. Кроме того ликвидированы все прочие процедуры, связанные с регистрацией», - говорится в сообщении.
В результате, число процедур, необходимых для регистрации юридического лица сокращено с трех до одного, время, затрачиваемое на данную процедуру – до 20 минут, число документов и денежных средств для начала бизнеса – сведено до нуля.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»