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Бизнес и законодательство 22.01.2019 17:15

Регистрация за 20 минут – новинка Минналогов для юрлиц

Министерство налогов Азербайджана ускорило процедуру регистрации юридических лиц, говорится в сообщении министерства.

«В результате проведенных реформ стала возможна регистрация юридических лиц посредством всего лишь одной процедуры. С начала 2019 года упразднена необходимость утверждения электронной заявки электронной подписью. Кроме того ликвидированы все прочие процедуры, связанные с регистрацией», - говорится в сообщении.

В результате, число процедур, необходимых для регистрации юридического лица сокращено с трех до одного, время, затрачиваемое на данную процедуру – до 20 минут, число документов и денежных средств для начала бизнеса – сведено до нуля.

А.Мамедов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, РЕГИСТРАЦИЯ, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]