Регистрация за 20 минут – новинка Минналогов для юрлиц

Министерство налогов Азербайджана ускорило процедуру регистрации юридических лиц, говорится в сообщении министерства.

«В результате проведенных реформ стала возможна регистрация юридических лиц посредством всего лишь одной процедуры. С начала 2019 года упразднена необходимость утверждения электронной заявки электронной подписью. Кроме того ликвидированы все прочие процедуры, связанные с регистрацией», - говорится в сообщении.

В результате, число процедур, необходимых для регистрации юридического лица сокращено с трех до одного, время, затрачиваемое на данную процедуру – до 20 минут, число документов и денежных средств для начала бизнеса – сведено до нуля.

А.Мамедов