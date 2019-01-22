ВБ предлагает Азербайджану увеличить долю в IFC

Всемирный банк (ВБ) предложил Азербайджану подписаться на новые акции в капитале Международного банка реконструкции и развития (IBRD) и в Международной финансовой корпорации (IFC).

Данное предложение было озвучено главным исполнительным директором ВБ Кристалиной Георгиевой во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым во вторник в Давосе, сообщает сайт главы государства.

По мнению К.Георгиевой, это поможет ВБ оказать дополнительную поддержку дальнейшему развитию Азербайджана.

«К. Георгиева также предложила Азербайджану присоединиться в качестве донора к программе Международной ассоциации развития (IDA) по поддержке бедных стран», - говорится в информации.

И.Алиев поручил соответствующим госорганам провести необходимые исследования по вопросу увеличения доли Азербайджана в IBRD и IFC, а также по вопросам донорства в IDA.

И.Алиев также выразил удовлетворение сотрудничеством с Всемирным банком и отметил поддержку банка, оказываемую Азербайджану. В рамках беседы также были обсуждены новые программы ВБ в стране.

«И. Алиев подчеркнул необходимость применения успешного сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, в частности в судебной сфере, и в других направлениях. Глава государства отметил, что в настоящее время подготовлены проекты по сотрудничеству с ВБ в налоговой и таможенной сферах, а также по обязательному медицинскому страхованию. Было отмечено, что деятельность ВБ в данной сфере может быть выражена программами расширения самозанятости, в частности среди вынужденных переселенцев», - подчеркивается в информации.

В бакинском офисе ВБ агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в настоящее время доля Азербайджана в IBRD составляет 0,13% (2,371 тыс. акций). Банк предлагает стране сохранить долю в 0,13% за счет увеличения числа акций до 2,876 тыс.

Доля Азербайджана в IFC составляет 0,12% (2,367 тыс. акций). Банк предлагает Азербайджану увеличить долю до 0,13% за счет подписки на новые акции и увеличить их число до 26,17 тыс.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,4 млрд. для реализации 54 проекта.

А.Мамедов