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Дальнее зарубежье 22.01.2019 21:35

Мир переживает эпоху, в которую первостепенная роль отводится национальным государствам - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что национальные лидеры, а не международные организации способны лучше позаботиться о согражданах.

"Мы принимаем испытанную временем истину: национальные государства имеют значение, и никакая международная организация не может выступать в интересах какого-либо народа лучше, чем его лидеры", - сказал он, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

При этом он указал на необходимость "крепких границ" для безопасности народа и его суверенитета и на важность того, чтобы все страны вносили свою лепту в обеспечение международной безопасности.

"Кроме этого, президент (США Дональд - ИФ) Трамп отмечал, что экономическая безопасность это дело национальной безопасности", - подчеркнул госсекретарь.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ПОЛИТИКА, ПРИНЦИПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]