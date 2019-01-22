Мир переживает эпоху, в которую первостепенная роль отводится национальным государствам - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что национальные лидеры, а не международные организации способны лучше позаботиться о согражданах.
"Мы принимаем испытанную временем истину: национальные государства имеют значение, и никакая международная организация не может выступать в интересах какого-либо народа лучше, чем его лидеры", - сказал он, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.
При этом он указал на необходимость "крепких границ" для безопасности народа и его суверенитета и на важность того, чтобы все страны вносили свою лепту в обеспечение международной безопасности.
"Кроме этого, президент (США Дональд - ИФ) Трамп отмечал, что экономическая безопасность это дело национальной безопасности", - подчеркнул госсекретарь.
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