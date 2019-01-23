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Два взрыва прогремели в столице Йемена

Два взрыва произошли в столице Йемена Сане, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад с оружием вблизи улицы Таиз на юге столицы.

Второй взрыв произошел на складе с ракетами и оружием напротив здания компании Yemen Petroleum также на юге Саны.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. Позднее мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в конце декабря вернули контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.

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Тэги: ЙЕМЕН, СТОЛИЦА, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]