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СНГ 23.01.2019 14:16

Казахстан продолжит эвакуацию своих граждан из зон конфликтов - Назарбаев

Казахстан продолжит работу по возвращению соотечественников из зон вооруженных конфликтов, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Недавно мы видели, как вывезли из зон конфликта 47 граждан: 30 из них дети отцов, которых убили там, на войне, и женщины, которые остались без семьи. Их обманули, посулили райские кущи, увезли их туда, они воевали, а теперь этих террористов все страны бомбят и убивают. Это, естественно, и наши попались казахстанцы, несколько сот человек, многих уже убили. Мы эту работу будем продолжать", - сказал Н.Назарбаев в среду в Астане на церемонии открытия Года молодежи в Казахстане.

Президент отметил, что теперь предстоит работа по реабилитации и адаптации возвращенных казахстанцев к мирной жизни.

"Теперь надо их адаптировать. Маленькие дети, выходя из самолета, спрашивают своих мам: "Здесь не бомбят?". Они уже привыкли с рождения к бомбардировкам", - заметил глава государства.

6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД Казахстана из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин. В данный момент возвращенные женщины с детьми, большинству из которых - от года до пяти лет, проходят реабилитацию в Мангистауской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ГРАЖДАНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]