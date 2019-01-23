Казахстан продолжит эвакуацию своих граждан из зон конфликтов - Назарбаев

Казахстан продолжит работу по возвращению соотечественников из зон вооруженных конфликтов, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Недавно мы видели, как вывезли из зон конфликта 47 граждан: 30 из них дети отцов, которых убили там, на войне, и женщины, которые остались без семьи. Их обманули, посулили райские кущи, увезли их туда, они воевали, а теперь этих террористов все страны бомбят и убивают. Это, естественно, и наши попались казахстанцы, несколько сот человек, многих уже убили. Мы эту работу будем продолжать", - сказал Н.Назарбаев в среду в Астане на церемонии открытия Года молодежи в Казахстане.

Президент отметил, что теперь предстоит работа по реабилитации и адаптации возвращенных казахстанцев к мирной жизни.

"Теперь надо их адаптировать. Маленькие дети, выходя из самолета, спрашивают своих мам: "Здесь не бомбят?". Они уже привыкли с рождения к бомбардировкам", - заметил глава государства.

6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД Казахстана из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин. В данный момент возвращенные женщины с детьми, большинству из которых - от года до пяти лет, проходят реабилитацию в Мангистауской области.