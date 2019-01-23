В столкновении боевиков на западе Афганистана убиты 14 человек, 16 получили ранения

Три десятка боевиков были убиты или получили ранения в столкновении противоборствующих группировок движения "Талибан" в западной афганской провинции Герат, сообщили афганские СМИ со ссылкой на представителя местных властей.
Бой в уезде Шинданд в районе селений Джат-Лангру и Ауриян продолжался несколько часов. В столкновении были убиты 11 и получили ранения 10 боевиков из группировки "Талибан", которую возглавляет мулла Хайбатулла Ахундзод, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Герат Джилани Фархад.
Оппозиционная группировка талибов под командованием муллы Нангиолая потеряла убитыми трех и раненными шестерых боевиков, говорится в сообщении.
Раскол в движении "Талибан" произошел летом 2015 года после смерти основателя террористической организации муллы Омара.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»