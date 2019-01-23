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Дальнее зарубежье 23.01.2019 12:35

В столкновении боевиков на западе Афганистана убиты 14 человек, 16 получили ранения

Три десятка боевиков были убиты или получили ранения в столкновении противоборствующих группировок движения "Талибан" в западной афганской провинции Герат, сообщили афганские СМИ со ссылкой на представителя местных властей.

Бой в уезде Шинданд в районе селений Джат-Лангру и Ауриян продолжался несколько часов. В столкновении были убиты 11 и получили ранения 10 боевиков из группировки "Талибан", которую возглавляет мулла Хайбатулла Ахундзод, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Герат Джилани Фархад.

Оппозиционная группировка талибов под командованием муллы Нангиолая потеряла убитыми трех и раненными шестерых боевиков, говорится в сообщении.

Раскол в движении "Талибан" произошел летом 2015 года после смерти основателя террористической организации муллы Омара.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГЕРАТ, БОЕВИКИ, СТОЛКНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]