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Регион 23.01.2019 14:27

Министры обороны, энергетики и глава разведки сопровождают Эрдогана в поездке в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду с однодневным рабочим визитом в Россию.

В Москве Р.Т.Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В состав турецкой делегации, сопровождающей президента Турции, входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун, сообщило информационное агентство Анадолу.

На повестке переговоров двусторонние отношения Турции и России, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки, отмечает агентство.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]