Министры обороны, энергетики и глава разведки сопровождают Эрдогана в поездке в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду с однодневным рабочим визитом в Россию.

В Москве Р.Т.Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В состав турецкой делегации, сопровождающей президента Турции, входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун, сообщило информационное агентство Анадолу.

На повестке переговоров двусторонние отношения Турции и России, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки, отмечает агентство.