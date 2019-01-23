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Дальнее зарубежье 23.01.2019 16:17

Берлин будет укреплять партнерство с США - Маас

Берлин будет укреплять партнерство с США и, если нужно, перезагружать его, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду перед поездкой в США.

"Мы не можем отказаться от США. Поэтому мы хотим укрепить наше партнерство и при необходимости выстроить заново. Основная линия при этом такая - нам не нужно новое противостояние, нам нужно новое сотрудничество", - говорится в заявлении Х.Мааса, поступившем в "Интерфакс".

Как сообщалось ранее в понедельник, германский министр планирует обсудить с госсекретарем США Майком Помпео Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, встреча с М.Помпео состоится 23 января.

"Москва должна разоружить крылатые ракеты так, чтобы это можно было бы проверить. Остается важным, чтобы мы тесно согласовывали свои действия в рамках НАТО. Это относится и к возможному периоду без ДРСМД, - заявил германский министр.

Ранее Х.Маас посетил Москву и Киев. В Москве, в частности, он обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым ДРСМД. По убеждению правительства ФРГ, договор необходимо сохранить.

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Тэги: ФРГ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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