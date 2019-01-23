Берлин будет укреплять партнерство с США - Маас

Берлин будет укреплять партнерство с США и, если нужно, перезагружать его, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду перед поездкой в США.
"Мы не можем отказаться от США. Поэтому мы хотим укрепить наше партнерство и при необходимости выстроить заново. Основная линия при этом такая - нам не нужно новое противостояние, нам нужно новое сотрудничество", - говорится в заявлении Х.Мааса, поступившем в "Интерфакс".
Как сообщалось ранее в понедельник, германский министр планирует обсудить с госсекретарем США Майком Помпео Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, встреча с М.Помпео состоится 23 января.
"Москва должна разоружить крылатые ракеты так, чтобы это можно было бы проверить. Остается важным, чтобы мы тесно согласовывали свои действия в рамках НАТО. Это относится и к возможному периоду без ДРСМД, - заявил германский министр.
Ранее Х.Маас посетил Москву и Киев. В Москве, в частности, он обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым ДРСМД. По убеждению правительства ФРГ, договор необходимо сохранить.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»