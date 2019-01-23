Пресс-релиз

24 января в лицее «Эврика» города Баку пройдет встреча учащихся с членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она организована совместно с Организацией ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»