Аргентина признала Гуаидо президентом Венесуэлы

Власти Аргентины объявили, что считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо законным лидером Венесуэлы, сообщают латиноамериканские СМИ.
О таком решении объявил президент Аргентины Маурисио Макри.
Ранее аналогичный шаг сделали власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады.
Руководители Кубы и Боливии, являющихся близкими партнерами Венесуэлы, напротив, поддерживают не оппозицию, а президента страны Николаса Мадуро. Аналогичной позиции придерживается Мексика.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»