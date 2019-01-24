Аргентина признала Гуаидо президентом Венесуэлы

Власти Аргентины объявили, что считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо законным лидером Венесуэлы, сообщают латиноамериканские СМИ.

О таком решении объявил президент Аргентины Маурисио Макри.

Ранее аналогичный шаг сделали власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады.

Руководители Кубы и Боливии, являющихся близкими партнерами Венесуэлы, напротив, поддерживают не оппозицию, а президента страны Николаса Мадуро. Аналогичной позиции придерживается Мексика.