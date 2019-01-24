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Инфраструктура и тендеры 24.01.2019 09:40

AzerGold отбирает подрядчика разведочного бурения

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения разведочного бурения, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимым опытом, профессионализмом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, управленческими навыками и надежностью.

Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 6 марта 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 7 марта.

Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (нут. 1107). Контактное лицо: Рафиг Абдуллаев.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERGOLD, БУРЕНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]