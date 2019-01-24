AzerGold отбирает подрядчика разведочного бурения

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения разведочного бурения, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимым опытом, профессионализмом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, управленческими навыками и надежностью.
Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 6 марта 2019 года.
Тендерная процедура состоится в 15:00 7 марта.
Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (нут. 1107). Контактное лицо: Рафиг Абдуллаев.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Швейцария заинтересованы в развитии экономического сотрудничества
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана
Азербайджан на II Евроиграх в Минске могут представить более 50 спортсменов – министр спорта
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Грузия признала временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо
Ведущая иранского телеканала Press TV выпущена на свободу в США
Глава МИД Дании заявил о поддержке Гуаидо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
AzerTelecom реализовывает программу "Azerbaijan Digital Hub", для превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»