AzerGold отбирает подрядчика разведочного бурения

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения разведочного бурения, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимым опытом, профессионализмом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, управленческими навыками и надежностью.

Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 6 марта 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 7 марта.

Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (нут. 1107). Контактное лицо: Рафиг Абдуллаев.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова