Около 15 азербайджанских компаний показали свою продукцию на выставке в Берлине

Около 15 азербайджанских компаний участвуют на ежегодной берлинской выставке «Международная зеленая неделя -2019», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«14 азербайджанских компаний представлены на выставке «Международная зеленая неделя-2019» единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители спиртных напитков, лечебных чаев, кондитерских изделий, сухофруктов»,- сказали в министерстве.

Выставка продлится до 27 января.

Б.Рустамбеков