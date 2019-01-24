Парламент Греции проголосует по соглашению о переименовании Македонии

Греческий парламент, как ожидается, в четверг проголосует по вопросу о ратификации соглашения с Македонией о переименовании последней в Республику Северная Македония, сообщает газета "Катимерини".
Парламентарии приступили к дебатам по этому вопросу в среду. Обсуждения продолжатся в четверг, в ходе заседания перед депутатами выступит премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Издание отмечает, что голосование состоится поздним вечером, поскольку многие депутаты парламента заранее уведомили о намерении взять слово и, таким образом, дебаты затянутся.
Глава греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис не раз называл соглашение "плохой сделкой". Он обещал, что его партия "сделает все возможное, чтобы не допустить ратификации соглашения в греческом парламенте".
Критики этой сделки недовольны, главным образом, тем, что в предложенном новом названии страны по-прежнему фигурирует слово "Македония", которое, по их мнению, должно использоваться только по отношению к одноименной греческой области.
Греки, недовольные соглашением со Скопье, намерены в четверг устроить акцию протеста у парламента.
Греческие СМИ указывают на то, что с большой долей вероятности соглашение в парламенте все же будет одобрено. Для ратификации необходима поддержка как минимум 151 депутата из 300.
Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.
Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.
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