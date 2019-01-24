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Транспорт и связь 24.01.2019 11:47

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в 2018г увеличились на 2,6%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2018 году составил 2 млрд 2,8 млн человек, что на 1,5% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге было перевезено 2 млн 785,4 тыс. человек (рост на 11,8%), морским транспортом – 15,7 тыс. человек (спад на 8,2%), воздушным транспортом – 2 млн 399,1 тыс. человек (рост на 1,7%), метро – 231 млн человек (рост на 0,9%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в 2018 году перевезено 1 млрд 766,6 млн пассажиров (рост на 1,5%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 697 млн 236,3 тыс. пассажиров (рост на 1,5%), такси – 69 млн 328,4 тыс. человек (рост на 2,6%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРЫ, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]