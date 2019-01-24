Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в 2018г увеличились на 2,6%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2018 году составил 2 млрд 2,8 млн человек, что на 1,5% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге было перевезено 2 млн 785,4 тыс. человек (рост на 11,8%), морским транспортом – 15,7 тыс. человек (спад на 8,2%), воздушным транспортом – 2 млн 399,1 тыс. человек (рост на 1,7%), метро – 231 млн человек (рост на 0,9%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в 2018 году перевезено 1 млрд 766,6 млн пассажиров (рост на 1,5%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 697 млн 236,3 тыс. пассажиров (рост на 1,5%), такси – 69 млн 328,4 тыс. человек (рост на 2,6%).

Б.Рустамбеков