Порошенко поддержал противников Мадуро

Проходящие в последние дни в Венесуэле массовые акции протеста, а также приведшее к человеческим жертвам противостояние властей и оппозиции являются результатом популистской политики президента этой страны Николаса Мадуро, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей... Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", - сказал П.Порошенко на завтраке в Украинском доме в четверг в Давосе.

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул П.Порошенко, комментируя продолжающиеся уже несколько дней в Венесуэле многотысячные акции протеста против политики Н.Мадуро.