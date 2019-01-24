Азеришыг направит около $500 тыс. на покупку электрических SMS-счетчиков

ОАО «Азеришыг» выбрало поставщика однофазных счетчиков с сервисом мобильных сообщений (SMS).

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, «Азеришыг» заключило контракт с «Sensemi DMCC of Dubai» на закупку данных счетчиков.

Сумма контракта - $480 тыс.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков