Азеришыг направит на закупку автомобильных шин около 2,4 млн манатов

ОАО «Азеришыг» закупает автомобильные шины на сумму около 2,4 млн манатов.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «Gatdigital».
Сумма контракта - 2 млн 362,697 тыс. манатов.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»