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Инфраструктура и тендеры 24.01.2019 13:39

Азеришыг направит на закупку автомобильных шин около 2,4 млн манатов

ОАО «Азеришыг» закупает автомобильные шины на сумму около 2,4 млн манатов.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «Gatdigital».

Сумма контракта - 2 млн 362,697 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ШИНЫ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]