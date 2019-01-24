Азеришыг направит на закупку автомобильных шин около 2,4 млн манатов

ОАО «Азеришыг» закупает автомобильные шины на сумму около 2,4 млн манатов.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «Gatdigital».

Сумма контракта - 2 млн 362,697 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков