Дамаск осуждает вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы

Власти Сирии осудили США за поддержку оппозиции в Венесуэле, назвав это грубейшим вмешательством во внутренние дела страны, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на МИД Сирии.

Действия Вашингтона Дамаск назвал нарушением международных законов и норм. В министерстве подчеркнули полную солидарность с руководством и народом Венесуэлы в "сохранении суверенитета страны и подрыве враждебных планов американской администрации".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, отмечает агентство, является близким союзником президента Сирии Башара Асада. Б.Асад посещал Венесуэлу в 2010 году, а Н.Мадуро побывал в Сирии в 2011 году. В Венесуэле проживает большое число сирийцев.

Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.