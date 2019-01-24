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Дамаск осуждает вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы

Власти Сирии осудили США за поддержку оппозиции в Венесуэле, назвав это грубейшим вмешательством во внутренние дела страны, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на МИД Сирии.

Действия Вашингтона Дамаск назвал нарушением международных законов и норм. В министерстве подчеркнули полную солидарность с руководством и народом Венесуэлы в "сохранении суверенитета страны и подрыве враждебных планов американской администрации".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, отмечает агентство, является близким союзником президента Сирии Башара Асада. Б.Асад посещал Венесуэлу в 2010 году, а Н.Мадуро побывал в Сирии в 2011 году. В Венесуэле проживает большое число сирийцев.

Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

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Тэги: СИРИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]