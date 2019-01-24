Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2018г увеличились на 9%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2018 году увеличились по сравнению с показателем 2017 года на 9,3% - до 1 млрд 881,2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В структуре доходов 82% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.
Потребителями 72,6% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 1 млрд 365,7 млн манатов (рост на 9,2% - ИФ-Аз).
На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в 2018 году пришлось 868,5 млн манатов или 46,2% общего объема услуг связи (рост на 1,4%).
Н.Аббасова
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Европейские политики призывают Каракас уважать демократические права граждан
Ким Чен Ын распорядился начать подготовку ко второму саммиту США-КНДР - СМИ
Расходы британских потребителей в прошлом финансовом году выросли до максимума за 13 лет
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»