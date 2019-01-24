Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2018г увеличились на 9%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в 2018 году увеличились по сравнению с показателем 2017 года на 9,3% - до 1 млрд 881,2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 82% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,6% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 1 млрд 365,7 млн манатов (рост на 9,2% - ИФ-Аз).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в 2018 году пришлось 868,5 млн манатов или 46,2% общего объема услуг связи (рост на 1,4%).

Н.Аббасова