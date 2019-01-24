Более 60 талибов убиты на северо-западе Афганистана

Военные силы Афганистана совместно с международной коалицией в провинции Фарьяб на северо-западе страны убили свыше 60 боевиков террористического движения "Талибан" , сообщили в четверг местные СМИ.
"В результате наземной операции, при поддержке ВВС Афганистана в координации с международными коалиционными силами, в месте Шах-Гура уезда Кайсар провинции Фарьяб убит 61 боевик радикального движения "Талибан", - сообщили СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдул Карима Юриша.
Еще три экстремиста были арестованы, отметил К.Юриш. Среди убитых оказался Мавлави Гандам Али, ответственный за финансирование боевиков в пяти северных провинциях, и являющийся иностранным гражданином, а также теневой глава администрации талибов в уезде Кайсар, заявил К.Юриш.
Он добавил, что за последний месяц афганские и коалиционные силы нанесли более 12 воздушных и наземных ударов по позициям боевиков на территории провинции, уничтожено более восьми баз талибов и 80 транспортных средств экстремистов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»