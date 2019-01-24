Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.01.2019 15:58

Более 60 талибов убиты на северо-западе Афганистана

Военные силы Афганистана совместно с международной коалицией в провинции Фарьяб на северо-западе страны убили свыше 60 боевиков террористического движения "Талибан" , сообщили в четверг местные СМИ.

"В результате наземной операции, при поддержке ВВС Афганистана в координации с международными коалиционными силами, в месте Шах-Гура уезда Кайсар провинции Фарьяб убит 61 боевик радикального движения "Талибан", - сообщили СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдул Карима Юриша.

Еще три экстремиста были арестованы, отметил К.Юриш. Среди убитых оказался Мавлави Гандам Али, ответственный за финансирование боевиков в пяти северных провинциях, и являющийся иностранным гражданином, а также теневой глава администрации талибов в уезде Кайсар, заявил К.Юриш.

Он добавил, что за последний месяц афганские и коалиционные силы нанесли более 12 воздушных и наземных ударов по позициям боевиков на территории провинции, уничтожено более восьми баз талибов и 80 транспортных средств экстремистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ОПЕРАЦИЯ, ТАЛИБАН, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Афганские военные заявили об уничтожении 13 талибов на северо-западе страны НАТО готовится к новой миссии в Афганистане после 2014 года - Расмуссен Афганская армия и силы НАТО провели спецоперацию на востоке Афганистана В Афганистане погиб австралийский солдат Данные российского наркоконтроля помогли афганским спецслужбам изъять три тонны гашиша Срок завершения операции НАТО в Афганистане остается прежним - Расмуссен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]