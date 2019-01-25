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Бизнес и законодательство 25.01.2019 10:08

Акционеры Holcim Azerbaijan в апреле обсудят изменения в составе Наблюдательного совета

Акционеры ОАО "Holcim Azerbaijan" на общем годовом собрании 24 апреля обсудят изменения в составе Наблюдательного совета, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Акционерам на заседании предстоит также утвердить финансовую отчетность за 2018 год, а также изменения в составе ревизионной комиссии», - отметили в компании.

ОАО Holcim Azerbaijan в настоящее время является крупнейшим производителем цемента в Азербайджане, доля которого на местном рынке производства цемента составляет 35-40%. Акционерами ОАО являются LafargeHolcim (66%), по 10% акций АО принадлежит ЕБРР и "Holcim Auslandbeteiligungs Gmbh", 14% - другим акционерам.

А.Мамедов

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Тэги: HOLCIM, АКЦИОНЕРЫ, СОБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]