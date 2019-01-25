Акционеры Holcim Azerbaijan в апреле обсудят изменения в составе Наблюдательного совета

Акционеры ОАО "Holcim Azerbaijan" на общем годовом собрании 24 апреля обсудят изменения в составе Наблюдательного совета, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
«Акционерам на заседании предстоит также утвердить финансовую отчетность за 2018 год, а также изменения в составе ревизионной комиссии», - отметили в компании.
ОАО Holcim Azerbaijan в настоящее время является крупнейшим производителем цемента в Азербайджане, доля которого на местном рынке производства цемента составляет 35-40%. Акционерами ОАО являются LafargeHolcim (66%), по 10% акций АО принадлежит ЕБРР и "Holcim Auslandbeteiligungs Gmbh", 14% - другим акционерам.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»