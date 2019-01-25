Большинство греков против соглашения о переименовании Македонии - опрос

По меньшей мере, 62% греков назвали плохим соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию, голосование о котором в греческом парламенте состоится позднее в пятницу, пишет газета "Катимерини".
Так, часть противников переименования назвали соглашение "безусловно плохим", а другая часть считает, что оно "весьма очевидно плохое".
Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, отметившие, что это соглашение "скорее хорошее" или просто "хорошее". Остальные 11% опрошенных не смогли сформулировать свою позицию.
Опрос проводился компанией Pulse по телефону среди свыше 1,3 тыс. граждан Греции.
Греческие СМИ указывают на то, что с большой долей вероятности соглашение в парламенте все же будет одобрено. Для ратификации необходима поддержка как минимум 151 депутата из 300.
Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.
Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»