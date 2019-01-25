Автобан в 600 км стоимостью более $2 млрд планируется построить в Туркмении к 2024 г

Платную автомагистраль из Ашхабада в Туркменабад (недалеко от границы с Узбекистаном) протяженностью 600 км начали строить в Туркмении с участием частного капитала, сообщает Государственное информационное агентство страны.
Стоимость строительства оценивается в $2,3 млрд. Генеральным подрядчиком стала компания TurkmenAwtoban. В строительстве трассы также участвуют частные компании Nusayyollary и Hyzmatmerkezi, хозяйственные общества Oguzyoly и Altynnesil.
Как сообщают туркменские СМИ, автодорога будет иметь восемь полос движения - по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 м.
На автобане будут возведены по четыре моста через реки и железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями. Также предусмотрены 76 подземных пешеходных переходов, водные коллекторы, мосты над селевыми руслами, развязки, специальный проход для животных и другие объекты. Вдоль автобана планируется построить 10 станций технического обслуживания, спецпункты телефонной связи.
Согласно постановлению президента республики, первый участок автобана Ашхабад-Теджен планируется ввести в декабре 2020 года, второй участок - Теджен-Мары - в декабре 2022 года и третий участок - Мары-Туркменабад - в декабре 2023 года.
Предполагается, что высокоскоростная автомагистраль Ашхабад - Туркменабад позволит увеличить объёмы грузоперевозок через территорию Туркмении. Через территорию Туркмении проходит несколько международных транспортных коридоров (МТК). В частности МТК "Север-Юг", "Новый шелковый путь", "Лазурит", которые включают в себя как автомобильные, так и железнодорожные и морские перевозки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»