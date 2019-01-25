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СНГ 25.01.2019 15:16

Автобан в 600 км стоимостью более $2 млрд планируется построить в Туркмении к 2024 г

Платную автомагистраль из Ашхабада в Туркменабад (недалеко от границы с Узбекистаном) протяженностью 600 км начали строить в Туркмении с участием частного капитала, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Стоимость строительства оценивается в $2,3 млрд. Генеральным подрядчиком стала компания TurkmenAwtoban. В строительстве трассы также участвуют частные компании Nusayyollary и Hyzmatmerkezi, хозяйственные общества Oguzyoly и Altynnesil.

Как сообщают туркменские СМИ, автодорога будет иметь восемь полос движения - по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 м.

На автобане будут возведены по четыре моста через реки и железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями. Также предусмотрены 76 подземных пешеходных переходов, водные коллекторы, мосты над селевыми руслами, развязки, специальный проход для животных и другие объекты. Вдоль автобана планируется построить 10 станций технического обслуживания, спецпункты телефонной связи.

Согласно постановлению президента республики, первый участок автобана Ашхабад-Теджен планируется ввести в декабре 2020 года, второй участок - Теджен-Мары - в декабре 2022 года и третий участок - Мары-Туркменабад - в декабре 2023 года.

Предполагается, что высокоскоростная автомагистраль Ашхабад - Туркменабад позволит увеличить объёмы грузоперевозок через территорию Туркмении. Через территорию Туркмении проходит несколько международных транспортных коридоров (МТК). В частности МТК "Север-Юг", "Новый шелковый путь", "Лазурит", которые включают в себя как автомобильные, так и железнодорожные и морские перевозки.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]