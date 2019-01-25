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Бизнес и законодательство 25.01.2019 13:45

Производство водки в Азербайджане в 2018г увеличилось на 85,5%

В Азербайджане в 2018 году произведено алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 287,515 млн манатов, что на 12,2% больше, чем в 2017 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, в 2018 году на 85,5% - до 1,019 млн декалитров увеличилось производство водки.

Кроме этого, производство вин различных сортов увеличилось на 48,9% - до 1,5 млн декалитров, пива – на 11%, до 4,674 млн декалитров.

Производство бренди составило 27,7 тыс. декалитров (рост в 4,4 раза), шампанских вин – 3,1 тыс. декалитров (рост в 2,6 раза), ликера – 206,6 тыс. декалитров (рост в 2,2 раза).

В 2018 году в Азербайджане также было произведено 22,4 млн декалитров безалкогольных напитков (рост на 23,4%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАПИТКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]