Производство водки в Азербайджане в 2018г увеличилось на 85,5%

В Азербайджане в 2018 году произведено алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 287,515 млн манатов, что на 12,2% больше, чем в 2017 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, в 2018 году на 85,5% - до 1,019 млн декалитров увеличилось производство водки.
Кроме этого, производство вин различных сортов увеличилось на 48,9% - до 1,5 млн декалитров, пива – на 11%, до 4,674 млн декалитров.
Производство бренди составило 27,7 тыс. декалитров (рост в 4,4 раза), шампанских вин – 3,1 тыс. декалитров (рост в 2,6 раза), ликера – 206,6 тыс. декалитров (рост в 2,2 раза).
В 2018 году в Азербайджане также было произведено 22,4 млн декалитров безалкогольных напитков (рост на 23,4%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»