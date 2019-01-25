Страховщики Азербайджана в 2018г увеличили премии на 31%, выплаты сократились на 6,5%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в 2018 году составили 727 млн 954,1 тыс. манатов, что на 30,7% больше показателя 2017 года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 536,147 млн манатов (рост на 42,9% - ИФ) или 73,7% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 305 млн 700,4 тыс. манатов (рост на 71,9%), по страхованию иное, чем жизнь - 230 млн 446,6 тыс. манатов (рост на 16,8%).
По обязательным видам страхования премии в 2018 году составили 191 млн 807,1 тыс. манатов (рост на 5,6%).
За 2018 год страховщики на возмещение по страховым случаям направили 240 млн 333,5 тыс. манатов (спад на 6,5%).
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 172 млн 564,8 тыс. манатов (спад на 13,5%) или 71,8% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 94 млн 978,9 тыс. манатов (спад на 24,9%), по страхованию иному, чем жизнь - 77 млн 585,9 тыс. манатов (рост на 6,3%).
По обязательным видам страхования выплаты в 2018 году составили 67 млн 768,7 тыс. манатов (рост на 17,5%).
На конец 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.
А.Мамедов
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