Vale сообщила о прорыве плотины в штате Минас-Жерайс

Бразильская горнодобывающая компания Vale SA в пятницу объявила о прорыве плотины на руднике Mina Feijao близ города Брумадинью в штате Минас-Жерайс.
Как говорится в сообщении компании, пока неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате инцидента. "На данный момент приоритет Vale - сохранение и защита жизней сотрудников и жителей региона", - отмечается в пресс-релизе.
Разлившиеся воды достигли административных зданий Vale и соседнего жилого района. К месту происшествия направлены пожарные и спасатели.
В ноябре 2015 году в деревне Бенту-Родригеш того же штата Минас-Жерайс произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Место нового происшествия находится менее чем в 200 км от Бенту-Родригеш.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»