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Vale сообщила о прорыве плотины в штате Минас-Жерайс

Бразильская горнодобывающая компания Vale SA в пятницу объявила о прорыве плотины на руднике Mina Feijao близ города Брумадинью в штате Минас-Жерайс.

Как говорится в сообщении компании, пока неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате инцидента. "На данный момент приоритет Vale - сохранение и защита жизней сотрудников и жителей региона", - отмечается в пресс-релизе.

Разлившиеся воды достигли административных зданий Vale и соседнего жилого района. К месту происшествия направлены пожарные и спасатели.

В ноябре 2015 году в деревне Бенту-Родригеш того же штата Минас-Жерайс произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Место нового происшествия находится менее чем в 200 км от Бенту-Родригеш.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПЛОТИНА, ПРОРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]