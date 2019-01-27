США организовали побег руководителей ячеек ИГ из афганской тюрьмы - иранское информагентство

Около 40 руководителей ячеек террористической организации "Исламское государство" было освобождено американскими военными из тюрьмы в афганской провинции Бадгис в ходе проведенной ими секретной операции, сообщило иранское информагентство "Тасним".
Операция, по данным агентства, была проведена две недели назад. Все освобожденные с помощью американских военных боевики ИГ - иностранцы, отмечается в сообщении.
В ходе операции военнослужащие США уничтожили охранников тюрьмы, освобожденные боевики были вывезены вертолетами, утверждается в сообщении.
Агентство пишет, что информацию об операции американцев по освобождению террористов подтвердил заместитель руководителя провинциального совета Абдулла Афзали.
"Тасним" обещало позднее опубликовать детали американской операции.
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