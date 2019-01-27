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Регион 27.01.2019 17:25

США организовали побег руководителей ячеек ИГ из афганской тюрьмы - иранское информагентство

Около 40 руководителей ячеек террористической организации "Исламское государство" было освобождено американскими военными из тюрьмы в афганской провинции Бадгис в ходе проведенной ими секретной операции, сообщило иранское информагентство "Тасним".

Операция, по данным агентства, была проведена две недели назад. Все освобожденные с помощью американских военных боевики ИГ - иностранцы, отмечается в сообщении.

В ходе операции военнослужащие США уничтожили охранников тюрьмы, освобожденные боевики были вывезены вертолетами, утверждается в сообщении.

Агентство пишет, что информацию об операции американцев по освобождению террористов подтвердил заместитель руководителя провинциального совета Абдулла Афзали.

"Тасним" обещало позднее опубликовать детали американской операции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИГИЛ, ПОБЕГ, ОРГАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]