США организовали побег руководителей ячеек ИГ из афганской тюрьмы - иранское информагентство

Около 40 руководителей ячеек террористической организации "Исламское государство" было освобождено американскими военными из тюрьмы в афганской провинции Бадгис в ходе проведенной ими секретной операции, сообщило иранское информагентство "Тасним".

Операция, по данным агентства, была проведена две недели назад. Все освобожденные с помощью американских военных боевики ИГ - иностранцы, отмечается в сообщении.

В ходе операции военнослужащие США уничтожили охранников тюрьмы, освобожденные боевики были вывезены вертолетами, утверждается в сообщении.

Агентство пишет, что информацию об операции американцев по освобождению террористов подтвердил заместитель руководителя провинциального совета Абдулла Афзали.

"Тасним" обещало позднее опубликовать детали американской операции.