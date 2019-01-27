Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран о назначении выборов в течение восьми дней

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен выполнять ультимативное требование нескольких европейских стран об объявлении новых выборов в стране в течение восьми дней.
Н.Мадуро сообщил об этом в воскресенье в интервью телеканалу CNN Turk, подчеркнув, что "Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы".
"Они должны отказаться от своего ультиматума", - подчеркнул Н.Мадуро.
По его словам, лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласив себя временным президентом, тем самым нарушил конституцию Венесуэлы.
Н.Мадуро заявил, что он открыт для диалога, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Такая встреча "маловероятна, но в то же время, не невозможна", отметил он.
Президент Венесуэлы выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанную поддержку.
Ранее Британия, ФРГ, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.
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