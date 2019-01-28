Vale приостановила buyback и выплату дивидендов после прорыва плотины

Бразильская горнодобывающая компания Vale SA в понедельник объявила о приостановке выплаты дивидендов и программы выкупа собственных акций в связи с прорывом первой плотины (Dam 1) на руднике Corrego do Feijao близ города Брумадинью в штате Минас-Жерайс.

Как говорится в сообщении компании, совет директоров провел внеочередное заседание и принял решение приостановить все выплаты акционерам.

Прорыв дамбы произошел 25 января утром по местному времени. Жертвами аварии, по последним данным, стали не менее 58 человек, около 300 сотрудников компании числятся пропавшими без вести. Местные власти сообщили, что удалось спасти более 360 человек.

Еще 24 тыс. человек местного населения были эвакуированы из-за опасного повышения уровня воды на другой плотине, под номером шесть.

В минувшие выходные суд бразильского штата Минас-Жерайс заморозил 5 млрд реалов ($1,3 млрд) на счетах Vale, чтобы обеспечить компенсацию ущерба в результате аварии. Отмечается, что блокировку средств осуществили по запросу прокуратуры штата. Бразильское природоохранное ведомство Ibama также оштрафовало компанию на 250 млн реалов ($66 млн). Ожидается, что в ближайшие дни будут заморожены дополнительные средства, поскольку итоговый ущерб может оказаться существенно больше, передают местные СМИ.

Власти Бразилии в субботу приказала Vale приостановить работы на руднике Feijao.

Инвесторы задаются вопросом, почему Vale не смогла предотвратить уже вторую аварию в штате Минас-Жерайс. В ноябре 2015 году в деревне Бенту-Родригеш того же штата произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Место нового происшествия находится менее чем в 200 км от Бенту-Родригеш.

На руднике Feijao проводились регулярные проверки, последняя инспекция, по данным Vale, прошла в январе текущего года с привлечением иностранных экспертов - германской TUV SUD. Первая плотина использовалась для сброса отходов добычи железной руды, к моменту аварии она была законсервирована, и данные инспекций показывали ее стабильность.

По словам гендиректора Vale Фабио Шварцмана, выступившего с телеобращением в субботу, первая плотина на Feijao была рассчитана на 12 млн кубометров воды, то есть она была намного меньше, чем плотина рудника Samarco, где произошла авария в 2015 году: та вмещала до 50 млн кубометров.

Ф.Шварцман назвал происходящее ужасной и непростительной катастрофой и принес официальные извинения от лица Vale, однако не стал возлагать ответственность за случившееся на компанию.

"Не знаю, кто несет ответственность, но можете быть уверены, мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал он.

В зоне аварии продолжаются спасательные работы с участием гражданских и военных специалистов. Они приостанавливались из-за угрозы прорыва шестой плотины.