S&P: ситуация с приватизацией МБА остается неясной

Ситуация в банковском секторе Азербайджана улучшается, но он все еще остается крайне слабым, считают аналитики международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и S&P Global Ratings.

«Кредитования выросло на 7% в 2018 году при поддержке более низких процентных ставок, а капитализация в 2018 году выросла на 19,5% (без учета Международного банка Азербайджана). Тем не менее, проблемные кредиты на конец 2018 года по-прежнему составляют 17% от общего портфеля», - говорится в сообщении Fitch Ratings.

В свою очередь, аналитики S&P Global Ratings отмечают по-прежнему высокий уровень долларизации в банковской системе Азербайджана и ограниченную операционную независимость Центрального банка.

«Хотя финансовая система остается слабой, мы прогнозируем, что она будет постепенно укрепляться. Тем не менее, способность ЦБА влиять на экономическое развитие остается значительно ограниченной. По нашим оценкам, долларизация депозитов остается на уровне свыше 60%, что, по нашему мнению, серьезно ограничивает влияние Центрального банка на внутренние денежные условия. Кроме того, рынок долгового капитала в национальной валюте Азербайджана остается небольшим и неразвитым, а операционная независимость ЦБА остается ограниченной», - говорится в сообщении S&P Global Ratings.

При этом аналитики S&P Global Ratings отмечают, что ситуация с вопросом приватизации Международного банка Азербайджана остается пока неясной. «Власти в настоящее время планируют приватизировать МБА, но сроки и детали остаются неясными. Мы отмечаем, что Европейский банк реконструкции и развития может потенциально участвовать в процессе приватизации», - говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что правительство в 2018 году начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отметил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов