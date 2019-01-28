Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Янв 31 Янв

Дальнее зарубежье 28.01.2019 14:36

Президент Афганистана заявил, что инициатива мирного урегулирования должна быть в руках афганского народа

Инициатива мирного урегулирования в Афганистане должна принадлежать самим афганцам, в стране необходимо обеспечить мир, не допустив трагических событий, произошедших при президенте Мохаммаде Наджибулле, заявил в понедельник президент Афганистана Ашраф Гани в телевизионном обращении к нации.

А.Гани заявил, что каждый афганец хочет мира.

"На основании этого желания народа я с первого дня своего правления работал для достижения этого святого желания народа. Нельзя забывать, что жертвы войны - афганцы. Поэтому инициативы мира должны быть в руках афганцев", - сказал президент Афганистана.

"Мы настаиваем на принятии необходимых мер, потому что полностью осведомлены об опыте времен доктора Наджиба (М.Наджибуллы - ИФ). Мы все знаем, как его обманули. ООН дала ему гарантии обеспечения мира, но, к сожалению, закончилось трагедией", - заявил А.Гани в своем обращении к нации по поводу мирного процесса.

"Как ответственное лицо и избранный руководитель 35 млн афганцев, я информирован о нынешней ситуации в регионе и мире, а также знаю, какие существуют потенциальные угрозы после заключения соглашения о мире. Наше решение заключается в том, чтобы обеспечить мир, предотвратить возможную трагедию", - отметил президент Афганистана.

А.Гани подчеркнул, что не подлежат обсуждению такие ценности, как "национальное единство, национальное управление, территориальная целостность, сильное и действенное центральное государство, основные права граждан страны".

А.Гани выступил с телеобращением в понедельник после встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который проинформировал афганского президента об итогах прошедших в Катаре переговоров США с делегацией движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее З.Халилзад написал в своем микроблоге в "Твиттере", что прибыл в Афганистан для продолжения консультаций с руководством страны по вопросам о мирном урегулировании.

Американский дипломат отметил, что в Дохе удалось добиться "значительного прогресса по жизненно важным вопросам".

"Будем наращивать темп, чтобы возобновить переговоры в ближайшее время. У нас есть ряд вопросов, которые нужно решить. Пока не все согласовано", - отметил З.Халилзад, отметив, что прежде всего речь идет о налаживании внутриафганского диалога и "всеобъемлющем прекращении огня".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

"США серьезно относятся к тому, чтобы принести мир в Афганистан и предотвратить превращение страны в площадку для международного терроризма, а также к возвращению (американских - ИФ) войск домой", - написал дипломат в своем "Твиттере".

Он добавил, что Вашингтон "работает с афганским правительством и всем заинтересованными сторонами, США стремятся к тому, чтобы укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Глава Афганистана зарегистрировался кандидатом на президентских выборах Президент Латвии внезапно прибыл в Афганистан Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле Президент Афганистана призвал афганцев принять участие в выборах, напомнил о невмешательстве властей в избирательный процесс Президент Афганистана заявляет, что боевики атакой на его дворец не достигнут своих целей Афганский президент объявил о перемирии с талибами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]