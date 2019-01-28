Президент Афганистана заявил, что инициатива мирного урегулирования должна быть в руках афганского народа

Инициатива мирного урегулирования в Афганистане должна принадлежать самим афганцам, в стране необходимо обеспечить мир, не допустив трагических событий, произошедших при президенте Мохаммаде Наджибулле, заявил в понедельник президент Афганистана Ашраф Гани в телевизионном обращении к нации.
А.Гани заявил, что каждый афганец хочет мира.
"На основании этого желания народа я с первого дня своего правления работал для достижения этого святого желания народа. Нельзя забывать, что жертвы войны - афганцы. Поэтому инициативы мира должны быть в руках афганцев", - сказал президент Афганистана.
"Мы настаиваем на принятии необходимых мер, потому что полностью осведомлены об опыте времен доктора Наджиба (М.Наджибуллы - ИФ). Мы все знаем, как его обманули. ООН дала ему гарантии обеспечения мира, но, к сожалению, закончилось трагедией", - заявил А.Гани в своем обращении к нации по поводу мирного процесса.
"Как ответственное лицо и избранный руководитель 35 млн афганцев, я информирован о нынешней ситуации в регионе и мире, а также знаю, какие существуют потенциальные угрозы после заключения соглашения о мире. Наше решение заключается в том, чтобы обеспечить мир, предотвратить возможную трагедию", - отметил президент Афганистана.
А.Гани подчеркнул, что не подлежат обсуждению такие ценности, как "национальное единство, национальное управление, территориальная целостность, сильное и действенное центральное государство, основные права граждан страны".
А.Гани выступил с телеобращением в понедельник после встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который проинформировал афганского президента об итогах прошедших в Катаре переговоров США с делегацией движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
Ранее З.Халилзад написал в своем микроблоге в "Твиттере", что прибыл в Афганистан для продолжения консультаций с руководством страны по вопросам о мирном урегулировании.
Американский дипломат отметил, что в Дохе удалось добиться "значительного прогресса по жизненно важным вопросам".
"Будем наращивать темп, чтобы возобновить переговоры в ближайшее время. У нас есть ряд вопросов, которые нужно решить. Пока не все согласовано", - отметил З.Халилзад, отметив, что прежде всего речь идет о налаживании внутриафганского диалога и "всеобъемлющем прекращении огня".
Накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.
"США серьезно относятся к тому, чтобы принести мир в Афганистан и предотвратить превращение страны в площадку для международного терроризма, а также к возвращению (американских - ИФ) войск домой", - написал дипломат в своем "Твиттере".
Он добавил, что Вашингтон "работает с афганским правительством и всем заинтересованными сторонами, США стремятся к тому, чтобы укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана".
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