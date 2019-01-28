Премии СК Qala Sigorta за 2018г превысили 16,5 млн манатов, выплаты - около 2 млн манатов

Премии азербайджанской страховой компании "Qala Sigorta" за 2018 год составили 16 млн 557,41 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«По оперативным данным, за 2018 год премии составили 16 млн 557,41 тыс. манатов, что на 51,7% больше показателя 2017 года», - отметили в компании.
Выплаты СК за отчетный период составили 1 млн 929,67 тыс. манатов, что в 4,6 раза больше показателя 2017 года.
Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.
А.Мамедов
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Минтруда получит 35 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и защитников территориальной целостности Азербайджана
Более 1,1 млрд манатов погасили в 2018г юрлица и физлица в Азербайджане в счет нанесенного ущерба – Минюст
В украинском курортном городе Шацк пройдут мероприятия, посвященные 650-летию азербайджанского поэта Насими
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Греция возвращается на мировой рынок заимствований, хочет привлечь до 3 млрд евро
Президент Афганистана призвал талибов к серьезным переговорам
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»