Премии СК Qala Sigorta за 2018г превысили 16,5 млн манатов, выплаты - около 2 млн манатов

Премии азербайджанской страховой компании "Qala Sigorta" за 2018 год составили 16 млн 557,41 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«По оперативным данным, за 2018 год премии составили 16 млн 557,41 тыс. манатов, что на 51,7% больше показателя 2017 года», - отметили в компании.

Выплаты СК за отчетный период составили 1 млн 929,67 тыс. манатов, что в 4,6 раза больше показателя 2017 года.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

А.Мамедов