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Финансы 28.01.2019 17:53

Премии СК Qala Sigorta за 2018г превысили 16,5 млн манатов, выплаты - около 2 млн манатов

Премии азербайджанской страховой компании "Qala Sigorta" за 2018 год составили 16 млн 557,41 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«По оперативным данным, за 2018 год премии составили 16 млн 557,41 тыс. манатов, что на 51,7% больше показателя 2017 года», - отметили в компании.

Выплаты СК за отчетный период составили 1 млн 929,67 тыс. манатов, что в 4,6 раза больше показателя 2017 года.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СК, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]