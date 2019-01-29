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Дальнее зарубежье 29.01.2019 12:14

Прокуратура Бразилии намерена предъявить уголовные обвинения Vale в связи с прорывом плотины

Бразильская прокуратура намерена предъявить уголовные обвинения руководству Vale SA в связи с недавним прорывом плотины на руднике Corrego do Feijao в штате Минас-Жерайс, в результате которого погибло не менее 65 человек и 279 числятся пропавшими.

Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж заявила в понедельник, что Vale, допустившая уже вторую аварию менее чем за 4 года, должна понести суровое наказание.

Тем временем, правительство Бразилии потребует от региональных властей проверить порядка 140 дамб, аналогичных той, где произошла недавняя авария.

"Правительство сделает все возможное, чтобы быть уверенным, что это последний раз, когда что-то подобное случилось в Бразилии", - заявил представитель правительства Андре Мендонца.

Вполне возможно, что в этот раз власти потребуют от Vale возмещения убытков в более крупном объеме, чем в 2015 году, учитывая значительное число погибших в результате аварии, заявил А.Мендонца в интервью The Wall Street Journal.

В ноябре 2015 году в деревне Бенту-Родригеш того же штата произошел прорыв двух плотин хвостохранилища компании Samarco - совместного предприятия Vale и BHP. Тогда погибли 19 человек, был нанесен значительный урон окружающей среде. Vale и BHP были оштрафованы властями страны на $5,3 млрд.

Акции Vale рухнули в цене почти на 25% в понедельник, компания сообщила о приостановке выплаты дивидендов и выкупа акций. Трое судей в Бразилии уже заморозили активы Vale почти на $3 млрд по требованию властей с учетом предстоящих компенсаций.

Цены на железную руду подскочили на опасениях перебоев с мировыми поставками в результате аварии на бразильском руднике.

Vale сообщила, что выплатит по $27 тыс. каждой семье, пострадавшей из-за аварии.

Feijao - сравнительно небольшой проект для Vale, крупнейшего производителя железной руды в мире. В 2017 году на руднике было добыто около 7,8 млн тонн железной руды.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПЛОТИНА, ПРОРЫВ, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]