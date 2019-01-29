Турция готова к новой военной операции на севере Сирии - глава Минобороны

Анкара завершила приготовления к операции в сирийском Манбидже и районах Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар во вторник.
"Единственная цель вооруженных сил Турции - это террористы", - приводит слова Х.Акара газета "Сабах".
"Когда настанет время, необходимые меры будут приняты и в Манбидже и в районах восточнее Евфрата", - отметил Х.Акар.
15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкие вооруженные силы намерены создать на территории Сирии 32-километровую буферную зону, и попросил США и других союзников предоставить финансовую и логистическую помощь в этом.
Представители курдов в Сирии заявляли, что выступают против создания буферной зоны под контролем Турции и рассчитывают на создание демилитаризованной зоны под эгидой ООН или сирийских правительственных войск.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит атаковать сирийских курдов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не боится подобных угроз Д.Трампа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»