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СНГ 29.01.2019 15:08

Пассажир рейса "Петербург-Анталия" избил стюардессу, самолет экстренно сел в Сочи - источник

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил экстренную посадку в Сочи из-за происшествия на борту, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент медики обследуют бортпроводницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]