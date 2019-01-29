Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил экстренную посадку в Сочи из-за происшествия на борту, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент медики обследуют бортпроводницу.