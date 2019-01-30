Южнокорейское агентство по содействию торговле и инвестициям закроет офис в Венесуэле

Государственное корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) решило закрыть свой офис в Венесуэле на фоне политической напряженности в стране, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.
"KOTRA сохранила свой офис в Ливии во время свержения лидера Муаммара Каддафи, помогая (Южной Корее) извлечь выгоду из бизнеса после того, как неопределенность закончилась. Хотя мы сохраняем наш офис в Тегеране, несмотря на санкции Вашингтона в отношении Ирана, мы решили уйти из Венесуэлы из-за кровопролития", - сказал сотрудник агентства.
Согласно его данным, офис KOTRA в Каракасе должен быть закрыт 1 марта. Решением вопросов организации, связанных с Венесуэлой, займется отделение в Панаме.
Уточняется, что офис KOTRA в Каракасе был открыт в марте 1970 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»