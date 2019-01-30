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Дальнее зарубежье 30.01.2019 11:01

Южнокорейское агентство по содействию торговле и инвестициям закроет офис в Венесуэле

Государственное корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) решило закрыть свой офис в Венесуэле на фоне политической напряженности в стране, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

"KOTRA сохранила свой офис в Ливии во время свержения лидера Муаммара Каддафи, помогая (Южной Корее) извлечь выгоду из бизнеса после того, как неопределенность закончилась. Хотя мы сохраняем наш офис в Тегеране, несмотря на санкции Вашингтона в отношении Ирана, мы решили уйти из Венесуэлы из-за кровопролития", - сказал сотрудник агентства.

Согласно его данным, офис KOTRA в Каракасе должен быть закрыт 1 марта. Решением вопросов организации, связанных с Венесуэлой, займется отделение в Панаме.

Уточняется, что офис KOTRA в Каракасе был открыт в марте 1970 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВЕНЕСУЭЛА, KOTRA, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]