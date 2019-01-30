Добыча нефти на месторождении Кашаган в 2018г выросла в 1,6 раза, до 13,2 млн тонн - Минэнерго Казахстана

Добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года составила 13,2 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
В 2017 году на Кашагане было добыто 8,35 млн тонн нефти. Таким образом, добыча выросла в 1,6 раза.
"На 120% был выполнен план на месторождении Кашаган: благодаря стабилизации производства объем добычи составил 13 млн 220 тыс. тонн при плане 11 млн тонн", - отмечается в сообщении ведомства.
Между тем, на месторождении Тенгиз объем добычи снизился на 0,3%, до 28,6 млн тонн, на Карачаганаке - вырос на 1,7%, до 12,2 млн.тонн.
Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
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