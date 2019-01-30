Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех чиновников носить костюмы отечественного производства.

"Надо пропагандировать отечественную продукцию, одежду. Вот здесь сидящие (министры, акимы - ИФ-К) все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет", - сказал Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду в Астане.

"Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модницы и модники есть, им подавай "Шанель-манель" и так далее. Но простой народ? На встрече с молодежью, на открытии Года молодежи мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развивать?" - отметил президент.