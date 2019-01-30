Назарбаеву не понравилось, в каком порядке сидят министры на заседании правительства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства в среду сделал замечание о том, как сидят участники встречи, указав службе протокола, как правильно, на его взгляд, рассаживать министров.
"Министр финансов не должен в конце стола сидеть, сразу после вице-премьеров его место. Министр финансов - обычно заместитель премьер-министра. Смотри, куда ты его. Вот это отношение", - сказал Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.
Во время заседания президент попросил всех министров сдвинуться так, чтобы министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сел ближе.
"Кто протокол делает? Я сейчас изменю протокол. Встань, иди сюда (министру финансов - ИФ-К). Сдвиньтесь, начиная с Кожамжарова (Генпрокурор Казахстана - ИФ-К) все на одно место. Вот его место. Это - министр финансов. Поэтому у нас финансы хромают, что мы так относимся", - сказал Н.Назарбаев.
Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 24 раза - Минобороны Азербайджана
Expressbank увеличил в 2018г активы на 26%, убытки превысили 23,7 млн манатов
AzerGold направит более 1 млн манатов на закупку химреагентов и аренду склада в Гяндже
Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ
Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами
Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира
Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»