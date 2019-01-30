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СНГ 30.01.2019 12:06

Назарбаеву не понравилось, в каком порядке сидят министры на заседании правительства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства в среду сделал замечание о том, как сидят участники встречи, указав службе протокола, как правильно, на его взгляд, рассаживать министров.

"Министр финансов не должен в конце стола сидеть, сразу после вице-премьеров его место. Министр финансов - обычно заместитель премьер-министра. Смотри, куда ты его. Вот это отношение", - сказал Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Во время заседания президент попросил всех министров сдвинуться так, чтобы министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сел ближе.

"Кто протокол делает? Я сейчас изменю протокол. Встань, иди сюда (министру финансов - ИФ-К). Сдвиньтесь, начиная с Кожамжарова (Генпрокурор Казахстана - ИФ-К) все на одно место. Вот его место. Это - министр финансов. Поэтому у нас финансы хромают, что мы так относимся", - сказал Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, МИНИСТРЫ, ПРОТОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]